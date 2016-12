Wall Street - Stocks to watch del 28 febbraio

NEW YORK, 28 febbraio (Reuters) - I futures sugli indice azionari americani preannunciano un avvio piatto per Wall Street sulla scia dei disordini nel Nord Africa e nel Medio Oriente che hanno portato il greggio a ridosso della sogli dei 100 dollari al barile.

In particolare i nuovi disordini in Oman, in aggiunta alla rivolta in Libia, hanno ravvivato i timori circa la sicurezza dell'offerta di greggio dalle aree del Medio Oriente e del Nord Africa.