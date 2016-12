BORSA USA poco sopra minimi con Nasdaq,continua a pesare greggio

NEW YORK, 24 febbraio (Reuters) - Dopo due sedute consecutive di ribasso rimbalzano dai minimi gli indici di Wall Street, confortati dalla moderata tenuta del Nasdaq dei tecnologici.

Barometro della volatilità e più in generale della propensione al rischio, l'indice Cboe sulla volatilità mostra una flessione di 3,5% a 21,36, tornando a calare dopo due sessioni di rialzo. L'indicatore si muove in direzione contrapposta all'S&P 500 e sagnala la possibilità di denaro per l'azionario.