BORSA USA in rialzo ma con pochi volumi, bene Caterpillar

NEW YORK, 18 febbraio (Reuters) - L'azionario Usa è in rialzo e si avvia a chiudere la terza settimana consecutiva con segno positivo grazie a risultati societari migliori delle attese.

"Il mio outlook è cautamente ottimista. I risultati societari sono in gran spolvero e questo è positivo per l'azionario. I bilanci sono a posto e questo significa che se anche le società non posso crescere organicamente possono andar fuori e acquistare crescita", spiega Don Wordell di Ridgeworth MidCap Value Fund.