BORSA USA rallenta ma resta positiva, corre Dell, vola FDO

NEW YORK, 16 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono positivi, ma rallentano rispetto ai progressi della prima parte.

Buone notizie anche per il settore farmaceutico/biotech, con l'ufficializzazione dell'acquisizione di Genzyme GENZ.O (oltre +1%) da parte di Sanofi-Aventis (SASY.PA: Quotazione ) per 20,1 miliardi di dollari.

L'ottimo stato di salute dell'attività di M&A trova conferma nell'offerta d'acquisto per Family Dollar Stores FDO.N (+20% circa) da parte di Trian Group, holding dell'investitore attivista Nelson Peltz, che ha messo sul piatto 7,6 miliardi di dollari.

Tra i titoli che hanno comunicato i risultati trimestrali, Deere & Co (DE.N: Quotazione) avanza del 2% circa, OfficeMax OMX.N cede il 7% circa e Comcast (CMCSA.O: Quotazione) mette a segno un progresso del 3% circa. Balzo del 6% per Abercrombie & Fitch (ANF.N: Quotazione) e dell'8% per Dean Foods (DF.N: Quotazione).