Wall Street - Stocks to watch del 15 febbraio

MILANO, 15 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo presagire un avvio al rialzo per gli indici Usa.

Nel corso della giornata sono attesi diversi dati macro economici, come le vendite al dettaglio a gennaio che potrebbero dare ulteriori indicazioni sull'andamento dell'azionario nella giornata. Secondo un sondaggio Reuters le vendite sono attese in rialzo dello 0,6% a gennaio, in linea con il balzo di dicembre.