Wall Street - Stocks to watch del 9 febbraio

NEW YORK, 9 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, dopo sette rialzi consecutivi del Dow Jones con volumi molto contenuti, che segnalano la possibilità che il rally si stia esaurendo.

* AIG (AIG.N: Quotazione ) si farà carico nel quarto trimestre di oneri per 4,1 miliardi di dollari, per riserve su perdite di Chartis, assicuratore del settore immobiliare.

* Coca Cola sale di oltre l'1% nel preborsa dopo i dati. La società ha realizzato utile del trimestre in netto rialzo, in linea con le attese di Wall Street, grazie al terzo trimestre consecutivo in crescita in Nord America. Continua...