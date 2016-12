BORSA USA in moderato rialzo, bene titoli consumo

L'azionario in mattinata ha oscillato tra una moderata lettera e un modesto denaro, con gli energetici indeboliti dalla notizia di un aumento dei tassi di interesse in Cina per tenere a bada l'inflazione. Il mercato ha però poi deciso di ignorare la notizia riprendendo il rally che ha spinto Dow e S&P ai massimi degli ultimi due anni e mezzo.

"Ci vorrebbe qualcosa di imprevisto per far deragliare questo rally, e il rialzo dei tassi da parte della Cina è una cosa che gli investitori si attendevano. Se lo aspettano non solo in Cina ma in tutto il mondo", commenta Timothy Harder di Peak Investment Services a Denver. "Il pessimismo si sta lentamente trasformando in ottimismo".