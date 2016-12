Wall Street - Stocks to watch dell'8 febbraio

NEW YORK, 8 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, con gli investitori focalizzati sugli utili societari e sugli effetti che l'aumento dei tassi di interesse cinesi potrebbe avere sulla domanda.

La banca centrale cinese ha alzato i tassi di 25 punti base, il secondo incremento in appena più di un mese nel tentativo di tenere a bada l'inflazione, mentre i prezzi al consumo in Brasile a gennaio sono balzati al ritmo più veloce di quasi sei anni. Un'accelerazione dell'inflazione nei mercati emergenti, unita ai recenti dati macro positivi, potrebbe favorire l'azionario negli Stati Uniti e in altri mercati sviluppati.