Borsa Usa volatile, forte rialzo Ciena dopo utile a sorpresa

NEW YORK, 1 settembre (Reuters) - Seduta all'insegna della volatilità e di modesti volumi per l'azionario Usa che a metà mattina scambia sotto i massimi di seduta toccati dopo l'incoraggiante dato sull'attività manifatturiera di agosto.

Tra i singoli titoli, Bank of New York Mellon (BK.N: Quotazione) sale del 2,32% dopo che il ceo Robert Kelly ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni per "divergenze nell'approccio alla gestione della compagnia".