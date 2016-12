BORSA USA poco mossa dopo sorpresa dati occupazione

NEW YORK, 4 febbraio (Reuters) - La borsa Usa è poco mossa a inizio mattinata, con gli investitori che tentano di riconciliare i messaggi contrastanti sull'economia statunitense emersi dai dati sul mercato del lavoro a gennaio.

Gli occupati non agricoli il mese scorso sono saliti di appena 36.000 unità, secondo i dati del dipartimento del Lavoro, molto meno dei 145.000 che si aspettavano gli economisti. Il tasso di disoccupazione però è sceso al 9,0% dal 9,4%.

"Il dato è deludente, ma i dati deludenti consentono agli investitori di vedere un proseguimento della politica monetaria accomodante. Questo è il motivo per cui probabilmente il mercato non sta mostrando una reazione eccessiva alla notizia", commenta Eric Teal di First Citizens Bancshares.