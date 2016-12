BORSA USA - Indici in ribasso, pesa situazione Egitto,male Merck

NEW YORK, 3 febbraio (Reuters) - Wall Street è in ribasso con gli investitori che valutano l'impatto di elementi contrastanti: da una parte i dati positivi sull'economia, dall'altra i disordini in Egitto, oltre ai segnali che il rally della borsa potrebbe essere finito.

Ma i dati potrebbero non essere sufficienti a cancellare i timori legati ai disordini in Egitto.

"La gente pensava che la questione si potesse risolvere rapidamente e in modo pacifico, ma non sembra essere così", dice Nicholas Colas, strategist di The Convergex Group a New York. "Questo è un problema dal punto di vista del mercato azionario.. il paese è importante, specialmente per i prezzi del greggio".