BORSA USA - Indici poco mossi dopo dati, prevalgono realizzi

NEW YORK, 2 febbraio (Reuters) - Wall Street è poco mossa senza beneficiare dai forti dati sul mercato del lavoro e all'indomani delle ottime performance degli indici Dow e S&P che hanno raggiunto i massimi di chiusura degli ultimi due anni e mezzo circa.

I numeri pubblicati oggi sull'occupazione del settore privato negli Stati Uniti hanno mostrato nuovi posti di lavoro per 187.000 unità, sopra le stime.

Il mercato guarda inoltre con attenzione alle imponenti proteste in Egitto e agli scontri scoppiati tra oppositori e sostenitori del presidente Hosni Mubarak con il rischio di contagio nell'intera area.

"Il rapporto Adp (sull'occupazione nel settore privato) è stato molto positivo, ma data la grande giornata di ieri non sorprende che adesso ci possano essere delle prese di profitto", dice Wayne Kaufman, responsabile degli analisti a John Thomas Financial di New York.