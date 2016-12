BORSA USA - Indici in rialzo dopo dati manifattura positivi

NEW YORK, 1 febbraio (Reuters) - Borsa Usa tonica con i principali indici che guadagnano un punto percentuale circa dopo i dati migliori delle attese del settore manifatturiero che hanno contribuito a distogliere l'attenzione degli investitori dai disordini in Medio Oriente.

A gennaio l'indice Ism manifatturiero Usa è balzato a 60,8 da 58,5 di dicembre rivisto. Il dato supera il consensus di 58,0 e rappresenta il livello più elevato per l'attività della manifattura da maggio 2004.

"Si tratta di un progresso modesto ma che ci dice che il settore manifatturiero continua a migliorare in modo costante a partire da luglio del 2010", ha detto Hugh Johnson, responsabile degli investimenti a Hugh Johnson Advisors LLC di Albany, New York.

In questo momento il mercato, dunque, sembra guardare altrove rispetto alle vicende in Egitto dove oggi più di 200.000 persone si sono riversate in una piazza del Cairo dando vita alla più grande dimostrazione finora fatta contro il governo del presidente Hosni Mubarak.