Wall Street - Stocks to watch del 31 gennaio

NEW YORK, 31 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare ad un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

Le manifestazioni e gli scontri di piazza in Egitto continuano a pesare negativamente sull'umore degli investitori. Il timore è che le proteste si propaghino a tutto il mondo arabo.

Riflettori puntati soprattutto sui risultati trimestrali. In calendario, fra gli altri, EXXONMOBIL (XOM.N: Quotazione) ed EASTMAN CHEMICAL (EMN.N: Quotazione).

Al 28 gennaio scorso, secondo le rilevazioni Thomson Reuters, il 71% delle 207 società dello S&P 500 che hanno pubblicato i conti trimestrali hanno superato le attese degli analisti.

Sul fronte macroeconomico, l'agenda prevede i redditi personali di dicembre, visti in rialzo dello 0,4% (+0,5% i consumi), l'indice Pmi Chicago di gennaio, stimato in calo a 65, e l'indice Ism sempre del mese in corso, che dovrebbe salire a 58.

Attorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 sale di 3 punti (+0,24%), il derivato sul Nasdaq NDc1 avanza di 5 punti (+0,22%) e il contratto a marzo sul Dow Jones DJc1 guadagna 3 punti (+0,03%).

I titoli in evidenza oggi:

* L'analisi da parte del dipartimento di Giustizia Usa dell'acquisizione della compagnia di software per la bigliettazione aerea ITA Software da parte di GOOGLE (GOOG.O: Quotazione) è focalizzata sull'accertamento che i prodotti della società acquisita siano utilizzabili anche dai concorrenti di Google. Il colosso del motore di ricerca, si legge sul Wall Street Journal, punta ad assumere dozzine di sviluppatori di software per creare applicazioni per smartphone e altri apparecchi mobili, nel quadro di una strategia volta a fare concorrenza ad APPLE (AAPL.O: Quotazione).