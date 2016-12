Wall Street - Stocks to watch del 28 gennaio

NEW YORK, 28 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare ad un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

E' probabile, però, che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la pubblicazione delle trimestrali e dei dati macroeconomici in calendario.

L'agenda prevede il Pil del quarto trimestre, visto in rialzo del 3,5%, con un'accelerazione rispetto al 2,6% del periodo precedente. Il deflatore implicito è visto salire dell'1,5% e le vendite finali del 5,4%. L'indice Pce dei prezzi è stimato in crescita dell'1,8%. Atteso anche l'indice Università del Michigan di gennaio, che dovrebbe aumentare a 73,2.

Per quanto riguarda i risultati aziendali, FORD MOTOR (F.N: Quotazione) ha archiviato il quarto trimestre con un utile per azione inferiore rispetto alle previsioni. Attorno alle 13,40 italiane Ford perde il 6,3% nelle contrattazioni di pre-market. In calo anche GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione): -2,1%.