BORSA USA, in leggero rialzo, cedola Intel sostiene Dow

NEW YORK, 24 gennaio (Reuters) - La borsa Usa è in leggero rialzo, dopo risultati societari contrastati che lasciano il mercato senza spunti, con il Dow Jones che beneficia dell'aumento del dividendo Intel (INTC.O: Quotazione ).

"Gli utili sono stati buoni, ma devono essere meglio di buoni per far salire la borsa, considerati i livelli cui siamo arrivati", dice Andrew Wilkinson, analista senior di mercato di Interactive Brokers Group a Greenwich, in Connecticut.