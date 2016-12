BORSA USA, indici positivi nonostante Citigroup e Apple

NEW YORK, 18 gennaio (Reuters) - A Wall Street l'indice Nasdaq passa in positivo grazie al recupero di Apple (AAPL.O: Quotazione ) e al buon andamento di Google (GOOG.O: Quotazione ) mentre l'S&P è poco mosso frenato dai bancari che risentono dei deludenti risultati di Citigroup (C.N: Quotazione ). Prosegue invece la buona intonazione del paniere Dow Jones.

L'indice sui bancari KBW è in discesa dell'1% dopo gli ultimi guadagni realizzati in un clima di ottimismo per il settore e che ha trovato conferma dai dati migliori delle attese annunciati da JPMorgan Chase & Co (JPM.N: Quotazione) venerdì scorso.