Wall Street - Stocks to watch del 18 agosto

NEW YORK, 18 agosto (Reuters) - I futures sugli indici azionari di Wall Street preannunciano un avvio in forte ribasso sulla scia del calo dei mercati europei e di Tokyo con il Nikkei che è sceso sotto la soglia psicologica di 9.000 punti.

In un report pubblicato stamane Morgan Stanley avverte che l'economia globale è "pericolosamente vicina a una recessione" e abbassa le stime sulla crescita per il 2011 e il 2012 a causa di errori di politica monetaria commessi da Usa ed Europa e della prospettiva di ulteriori strette fiscali il prossimo anno. Per dettagli cliccare [ID:nnLDE77H0A8]