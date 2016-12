Wall Street - Stocks to watch del 14 gennaio

NEW YORK, 14 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

L'umore degli investitori non ha beneficiato della pubblicazione dei risultati del quarto trimestre di JP MORGAN (JPM.N: Quotazione), che hanno evidenziato un utile superiore alle attese. Il titolo della banca d'affari guadagna l'1,2% nelle contrattazioni di pre-market.

Particolarmente fitta l'agenda macroeconomica, che prevede le vendite al dettaglio di dicembre, viste in rialzo dello 0,8% rispetto al mese precedente (+0,7% al netto del settore auto), e i prezzi al consumo di dicembre, stimati in crescita dello 0,1% rispetto a novembre e dell'1,3% su base annua (+0,1% e +0,8%, rispettivamente, la componente core). In calendario anche i salari reali di dicembre, la produzione industriale sempre del mese precedente, vista aumentare dello 0,5% (con un tasso di utilizzazione della capacità del 75,6%), l'indice Reuters/Università del Michigan di gennaio, stimato in rialzo a 75,4, e le scorte alle imprese di novembre, che dovrebbero salire dello 0,7%.

Attorno alle 13,45 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 perde 4,30 punti (-0,34%), il derivato sul Nasdaq NDc1 arretra di 3 punti (-0,13%) e il contratto a marzo sul Dow Jones DJc1 scende di 53 punti (-0,45%).

I titoli in evidenza oggi:

* INTEL (INTC.O: Quotazione) tonica a Francoforte (INTC.DE: Quotazione) dopo aver annunciato, ieri sera, i risultati del quarto trimestre, chiusi con un utile per azione di 59 cent, meglio dei 53 cent stimati dagli analisti.

* Secondo Le Figaro, Sanofi-Aventis (SASY.PA: Quotazione) punta a raggiungere un accordo per l'acquisizione di GENZYME GENZ.O al prezzo di 76 dollari per azioni, per un controvalore di circa 20 miliardi di dollari.

* Il cda di VIMPELCOM VIP.N, riferiscono fonti vicine alla materia, si riunirà domenica per rivedere l'offerta per gli asset nelle tlc di Naguib Sawiris, tra i quali l'italiana Wind. Una fonte ha anticipato che, in ogni caso, la norvegese Telenor (TEL.OL: Quotazione), azionista di Vimpelcom, si opporrà all'operazione.