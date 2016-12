BORSA USA in rialzo dopo buona partenza stagione trimestrali

NEW YORK, 11 gennaio (Reuters) - L'azionario Usa è positivo grazie ai primi risultati societari, tra cui Alcoa (AA.N: Quotazione ), che sembrano confermare come i recenti rialzi prima della stagione delle trimestrali fossero giustificati.

L'azionario si è apprezzato nelle ultime settimane in parte sulle speranze per dati positivi. L'indice S&P è salito dell'8,1% da inizio dicembre.

* SUPERVALU INC (SVU.N: Quotazione) perde l'11,6% dopo aver annunciato un trimestre in perdita, a causa di una riduzione dei prezzi praticata per mettersi al passo con concorrenti come Kroger Co (KR.N: Quotazione) e Safeway SWY.N.