WALL STREET - Stocks to watch dell'11 gennaio

NEW YORK, 11 gennaio (Reuters) - I futures di Wall Street sono positivi, indicando un avvio in rialzo

Il petrolio veleggia sopra gli 89 dollari al barile, paraggiando i guadagni di inizio seduta sulle attese che il metanodotto dell'Alaska riprenda le operazioni in pochi giorni.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* La controllata della Malesia di Exxon Mobil (XOM.N: Quotazione ) investirà 3,2 miliardi di dollari in nuovi asset petroliferi e gas nel Sudest del paese asiatico.

* Chevron (CVX.N: Quotazione), la seconda major Usa, è pronta a dare alcune indicazioni sulla produzione nel quarto trimestre, insieme ad alcune anticipazioni su come saranno i risultati rispetto al trimestre precedente. Il mese scorso la società ha detto che intende investire 4 miliardi di dollari per sviluppare il progetto Big Foot nel Golfo del Messico a seguito dell'incremento dei costi per le operazioni nelle acque profonde. Continua...