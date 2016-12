WALL STREET - Stocks to watch del 10 gennaio

NEW YORK, 10 gennaio (Reuters) - I futures di Wall Street sono deboli, con le piazze europee sotto pressione a causa dei timori sul debito dell'area euro.

Il surplus commerciale cinese si è ridotto nel 2010, per il secondo anno consecutivo, offrendo a Pechino un sostegno per respingere le prevedibili pressioni Usa per un rapido apprezzamento della valuta. La prossima settimana il presidente cinese, Hu Jintao, sarà a Washington.