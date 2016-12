WALL STREET - Stocks to watch del 7 gennaio

NEW YORK, 7 gennaio (Reuters) - I futures di Wall Street sono poco mossi, in attesa dei dati del dipartimento del Lavoro sull'occupazione Usa, attesi per le 14,30 italiane. Gli analisti prevedono un aumento degli occupati di 175.000 unità e un tasso di disoccupazione in discesa a 9,7% da 9,8%