BORSA USA in rialzo su scia dati Adp sopra attese

NEW YORK, 5 gennaio (Reuters) - L'azionario Usa muove in rialzo dopo che i dati Adp hanno mostrato un aumento degli occupati del settore privato ben sopra le attese, alimentando l'ottimismo sulla ripresa dell'economia.

Tra i singoli titoli Qualcomm (QCOM.O: Quotazione) sale del 2% dopo aver annunciato l'accordo per l'acquisto di Atheros Communications ATHR.O (+1,14%) per una transazione tutta in contanti che valorizza la società 45 dollari per azione.