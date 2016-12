BORSA USA in deciso rialzo su dati Ism e costruzioni

NEW YORK, 3 gennaio (Reuters) - Wall Street prosegue in deciso rialzo, con il Nasdaq 100 ai massimi di dieci anni, sostenuta dai dati positivi sul settore manifatturiero e su quello delle costruzioni, che suggeriscono un rafforzamento della ripresa economica.

In rialzo i titoli del comparto chimico dopo che John McNulty, riconosciuto analista di settore di Credit Suisse, ha alzato il target price di molte società e annunciato attese positive per il 2011. Dow Chemical (DOW.N: Quotazione) sale del 2,6%. Forti rialzi anche per Celanese Corp (CE.N: Quotazione) e Rockwood Holdings ROC.N.