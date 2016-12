BORSA USA in rialzo in prima seduta 2011, aiutano dati macro

NEW YORK, 3 gennaio (Reuters) - Wall Street inizia il 2011 con una seduta in buon rialzo, aiutata anche da dati che hanno mostrato una crescita del settore manifatturiero Usa per il diciassettesimo mese consecutivo a dicembre.

Il Nasdaq 100 arriva a toccare un massimo di dieci anni, con gli investitori pronti a scommettere che il rally del 2010 proseguirà nel nuovo anno.

Oltre ai dati diffusi dall'Institute of Supply Management, che hanno confermato le recenti indicazioni di un rafforzamento della ripresa economica, al tono positivo hanno contribuito anche le statistiche del dipartimento del Commercio da cui è emerso un incremento della spesa per costruzioni ai livelli più alti da giugno.

"Stiamo iniziando l'anno con la nota giusta. Tutti sono tornati e improvvisamente hanno realizzato che l'economia va bene", commenta Stephen Massocca, managing director di Wedbush Morgan a San Francisco.

Intorno alle 16,40 italiane il Dow Jones .DJI guadagna lo 0,9%, lo Standard & Poor's 500 .SPX l'1,1% e il Nasdaq Composite .IXIC l'1,7%.

Gli analisti citano anche "l'effetto gennaio" con i gestori di fondi non più impegnati in operazioni di window dressing ma focalizzati su titoli che ritengono particolarmente interessanti. "E' il primo giorno del nuovo trimestre e del nuovo anno. E' un'opportunità di investire in alcuni nomi che che non dovrai mostrare ai tuoi clienti per un po'", osserva uno strategist.

Tra i singoli temi odierni in evidenza Bank of America (BAC.N: Quotazione) con un rialzo del 4,7% dopo accordi con Freddie Mac e Fannie Mae su alcuni contenziosi legati al riacquisto di mutui residenziali ceduti alle due società dalla controllata Countrywide Financial Corp. Gli accordi comporteranno per la banca nel quarto trimestre un accantonamento di circa 3 miliardi di dollari.

Alcoa (AA.N: Quotazione) sale del 4,8% sulla scia della promozione di Deutsche Bank a "buy" da "hold".

In denaro anche Apple (AAPL.O: Quotazione), +2,2% dopo che Oppenheimer ha alzato le stime e il target price sul gruppo, citando previsioni di forti vendite per l'iPad.