WALL STREET - Stocks to watch del 30 dicembre

NEW YORK, 30 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street segnalano un'apertura incerta. I volumi sono però attesi sempre contenuti in vista delle festività di fine anno.

Il titolo a 10 anni del Tesoro Usa arretra lievemente con tasso in salita a 3,37% da 3,36%.

Per quanto riguarda i dati macro, alle 14,30 sono attese le nuove richieste di sussidi disoccupazione settimanali che dovrebbero estendere il calo stagionale guardando all'ultima settimana di dicembre. Alle 15,45 sarà la volta dell'indice Pmi Chicago che potrebbe dare direzione al mercato. E' atteso in flessione a 61 da 62,5. Alle 16,00, infine, ci saranno le vendite immobiliari in corso a novembre, che dovrebbero mostrare una leggera contrazione.