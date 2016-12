Borsa Usa prosegue positiva su ottimismo economia in 2011

Tra i titoli in evidenza, BJ's Wholesale Club BJ.N balza del 7% circa dopo che il New York Post ha scritto che l'operatore di private equity Leonard Green & Partners punta ad acquisire la società di retail e potrebbe lanciare un'offerta ostile.

Molycorp MCP.N - mineraria specializzata nelle terre rare - sale del 4% circa: il ministro del Commercio cinese ha detto che Pechino - dopo il taglio delle esportazioni per il sem1 - non ha ancora deciso le quote di esportazione delle terre rare per l'intero 2011.