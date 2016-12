WALL STREET - Stocks to Watch del 27 dicembre

La preoccupazione per il rialzo dei tassi in Cina ha fermato la corsa del greggio, sostenuta dall'ondata di freddo che ha investito gli Stati Uniti nord-orientali.

I Treasuries Usa sono in calo in Europa, in attesa dell'asta da 92 miliardi, 35 miliardi di titoli a due anni e 57 con scadenze più brevi, in una seduta dai volumi molto sottili anche a causa della chiusura della piazza londinese per festività.