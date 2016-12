WALL STREET - Stocks to Watch del 23 dicembre

NEW YORK, 23 dicembre (Reuters) - I future sugli indici di Wall Street sono in frazionale arretramento su volumi leggeri, prima di una seduta densa di dati sul fronte macroeconomico che potrebbe avvicinare Wall Street a concludere la quarta settimana consecutiva di rialzi. Il nuovo record da 26 mesi a questa parte delle quotazioni petrolifere accende i riflettori sui titoli energetici. Il prezzo del greggio Nymex si è avvicinato ai 91 dollari al barile, sull'onda di temperature rigide in Europa e nel Nord Est degli Stati Uniti che hanno determinato la più rapida erosione delle scorte Usa in oltre un decennio.

Nel pomeriggio arriveranno i dati sugli ordinativi di beni durevoli negli Stati Uniti, attesi in calo dello 0,5% in novembre dopo la caduta del 3,4% registrata in ottobre. Visti in crescita dello 0,2% i redditi personali, mentre i consumi dovrebbe essere aumentati dello 0,5% a novembre. In agenda anche i dati settimanali sulle nuove richieste di sussidio, visti invariati a quota 420.000. Sempre oggi Thomson Reuters e l'Università del Michigan pubblicano l'indice di fiducia dei consumatori Usa per dicembre, atteso in rialzo a 74,7 nella lettura finale da 74,2 del preliminare.

A seguire le vendite di nuove case.

Ieri i guadagni dei titoli bancari hanno trainato l'indice S&P 500 ai massimi dal collasso di Lehman Brothers nell'autunno del 2008.

Oggi il derivato sull'S&P 500 SPc1 cede 0,9 punti ed è piatto in termini di fair value, una formula che tiene conto anche dei tassi d'interesse, dei dividendi e della durata residuta del contratto. I future sul Dow Jones DJc1 cedono 1 punto e quelli sul Nasdaq NDc1 4,75 punti.

I titoli in evidenza oggi:

* Sono balzate di quasi il 25% a 14 dollari negli scambi sottili della pre-apertura le azioni di SONIC SOLUTIONS SNIC.O, proprietaria del software per la riproduzione dei DivX, sulla notizia dell'offerta di 720 milioni di dollari in azioni e contante da parte di Rovi Corp ROVI.O.

* Jp Morgan, Nomura e Jefferies hanno tutti alzato il target price di BED BATH AND BEYOND (BBBY.O: Quotazione) dopo che ieri la catena di negozi di accessori per l'arredamento ha superato le attese con gli utili trimestrali e fornito previsioni estremamente incoraggianti per il periodo natalizio. La società, che controlla anche le catene Christmas Tree Shop, Harmon e BuyBuy Baby, ha annunciato inoltre un riacquisto di azioni ordinarie da 2 miliardi di dollari.

* RAYTHEON (RTN.N: Quotazione), contractor della difesa, ha raccomandato ieri agli azionisti di respingere l'offerta di Trc Capital che vorrebbe comprare fino a 2 milioni di azioni ordinarie, pari a circa lo 0,5% del capitale sul mercato.