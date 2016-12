Wall Street - Stocks to watch del 21 dicembre

NEW YORK, 21 dicembre (Reuters) - I futures sui principali indici azionari negli Stati Uniti puntano verso un'apertura in rialzo, estendendo così l'allungo dell'S&P 500 .SPX che ieri ha toccato un massimo a due anni.

L'indice ieri infatti ha chiuso in rialzo dello 0,25% a 1.247,08 punti

L'ondata di freddo che continua a imperversare in Europa e Stati Uniti, la domanda stagionale di benzina e un atteso calo delle scorte spingono in rialzo per la terza seduta consecutiva il prezzo del greggio CLc1, ora sopra gli 89 dollari.