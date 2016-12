Wall Street - Stocks to watch del 20 dicembre

NEW YORK, 20 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici americani suggeriscono un'apertura della piazza americana in modesto rialzo.

Gli scambi, inoltre, sono attesi sottotono in vista delle festività di fine anno e dopo i solidi guadagni di inizio mese. L'S&P 500 .SPX venerdì si è posizionato su un massimo a due anni, dopo un rally del 5% da inizio dicembre e chiudendo in rialzo dello 0,08% a 1.243,91 punti.

Sono tornate al centro della ribalta le tensioni tra la Corea del Nord e quella del Sud, dopo che quest'ultima ha organizzato delle esercitazioni militari vicino al confine. Pyongyang tuttavia ha scelto di non reagire e ha acconsentito al ritorno degli ispettori nucleari.

Sul fronte macro, l'amministrazione Obama sarà in una posizione migliore tra due anni per combattere l'estensione degli sgravi fiscali per gli americani più abbienti quando scadranno tra due anni, ha detto il vicepresidente Joe Biden.