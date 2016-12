Borsa Usa positiva con trimestrale Ibm, deboli bancari

NEW YORK, 19 luglio (Reuters) - L'azionario Usa è positivo in mattinata grazie ai buoni risultati trimestrali di Ibm (IBM.N: Quotazione ) e al balzo dei nuovi cantieri edilizi, notizie che hanno diffuso un certo ottimismo dopo le recenti vendite.

"Finora le trimestrali hanno mostrato un quadro migliore dell'economia di quanto non suggeriscano alcuni dati macro e questo è incoraggiante, soprattutto con gli avvii dei cantieri che hanno sorpreso in positivo", spiega Michelle Gibley di Schwab Center for Financial Research.

Ibm balza del 3,69% un giorno dopo aver annunciato che il nuovo business della divisione servizi è andato meglio delle aspettative, alimentando le speranze di ripresa di tutto il comparto tecnologico per quest'anno. L'indice del settore IT .GSPT, infatti, sale del 2,14%.

Balzano del 3,98% i titoli News Corp (NWSA.O: Quotazione) dopo che l'AD Rupert Murdoch è apparso in pubblico per la prima volta dallo scandalo legato alle intercettazioni illegali che sarebbero state effettuate per conto del settimanale da News of the World.