BORSA USA, indici poco mossi, pesa crisi debito Europa,sale tech

NEW YORK, 17 dicembre (Reuters) - Indici poco mossi a Wall Street, da un lato appesantiti dai persistenti timori per lo stato del debito sovrano della zona euro, dall'altro trovando però un supporto nei solidi risultati del segmento tech che spingono il Nasdaq in territorio positivo.

Moody's ha tagliato il rating dell'Irlanda di cinque notch, decisione che si è ripercossa sulle banche del Vecchio continente. I leder europei tuttavia hanno raggiunto un accordo su come risolvere le crisi a partire dal 2013, fallendo però nel dare assicurazioni ai mercati su cosa faranno nel breve termine.

"Ci sono altri che cadranno in Europa, ma un precedente è stato fissato per aiutare questi paesi. Questo è il motivo per cui i mercati azionari non stanno reagendo negativamente alla notizia", ha detto Michael Gault, senior portfolio strategist per Weiser Capital Markets di New York.

"A meno che quel sostegno non venga a mancare, ritengo che gli investiori in generale saranno in grado di ignorare le notizie e di cercare quell positive, come i risultati nel tech", ha aggiunto.

Intorno alle 19,40 il Dow Jones .DJI cede lo 0,13%, mentre il Nasdaq composito .IXIC e l'S&P 500 .SPX avanzano rispettivamente dello 0,44% e dello 0,13%.

Le quotazioni americane di Allied Irish Banks (AIB.N: Quotazione) e Barclays (BCS.N: Quotazione) cedono rispettivamente il 3,8% e il 2,4%.

Positive invece le banche regionali, con l'indice KBW Regional Banks su dello 0,78. Bank of Montreal (BMO.TO: Quotazione) ha raggiunto un accordo per l'acquisizione per 4,1 miliardi di dollari della banca regionale Marshall & Ilsley Corp MI.N, con un balzo del titolo dei quasi il 18%.

Di riflesso sono in progresso KeyCorp (KEY.N: Quotazione) (+4%) e Regions Financial (RF.N: Quotazione) (3,9%).