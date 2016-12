BORSA USA poco mossa su resistenze tecniche, sale FedEx

NEW YORK, 16 dicembre (Reuters) - Seduta poco mossa per la borsa Usa, con gli indici che faticano a uscire da un range tecnico.

Spunti contrastanti arrivano anche da FedEx (FDX.N: Quotazione ) che ha annunciato risultati inferiori alle attese ma ha offerto stime ottimistiche, spingendo il titolo in rialzo di oltre il 2%.

"Il dato complessivo è buono ma arriva con assunzioni ancora modeste e pressioni inflazionistiche in crescita", commenta Peter Boockvar di Miller Tabak + Co a New York.