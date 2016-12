BORSA USA, indici in lieve rialzo su dato retail, attesa per Fed

NEW YORK, 14 dicembre (Reuters) - L'azionario Usa viaggia in territorio positivo, grazie al dato sopra le attese delle vendite al dettaglio di novembre che ha alimentato l'ottimismo su una possibile ripresa della spesa dei consumatori in vista delle festività.

"Questo incremento, ben oltre le attese, ci mostra che i consumatori continuano ad aumentare le loro spese e che sono felici di tornare nei negozi nel mezzo della stagione degli acquisti per le feste, un periodo particolarmente importante per i commercianti", ha detto Jim Baird, capo strategist per gli investimenti a Plante Moran Financial Advisors nel Michigan.