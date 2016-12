Wall Street - Stocks to watch del 14 dicembre

NEW YORK, 14 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa preannunciano un avvio poco mosso a Wall Street in un mercato che punta i riflettori sulla riunione del Comitato di politica monetaria della Fed questa sera.

Le attese sono per un nulla di fatto in materia di tassi, ma la banca centrale Usa sarà chiamata a valutare, nell'ultimo incontro dell'anno, gli effetti della politica di quantitative easing annunciata nel precedente meeting.

I governatori Fed, inoltre, dovranno probabilmente rivedere le previsioni sull'economia per tenere conto dell'accordo tra l'amministrazione di Barack Obama e l'opposizione repubblicana per estendere gli sgravi fiscali.

Sullo sfondo, il petrolio viaggia in leggero rialzo stabilizzandosi sopra gli 88,5 dollari al barile in attesa del dato sulle scorte, mentre il dollaro è in calo sull'euro poco sopra i minimi del mese toccati in mattinata.