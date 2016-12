Borsa Usa positiva su M&A e Cina, giù Dell e HP, ok Apple

NEW YORK, 13 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono in moderato rialzo, sostenuti da alcune operazioni di M&A e dalla decisione della Cina di tenere sotto controllo l'inflazione senza alzare i tassi di interesse.

Dell DELL.O lascia sul terreno oltre tre punti percentuali dopo aver raggiunto un accordo per comprare la società di data storage Compellent Technologies CML.N (in calo del 3% circa).

L'appetito per il rischio si alimenta della scelta della banca centrale di Pechino di non aumentare il costo del denaro, come molti pronosticavano, optando, come misura per contenere l'inflazione, per un ampliamento delle riserve obbligatorie richieste alle banche.