BORSA USA in lieve rialzo grazie ad annunci M&A

NEW YORK, 13 dicembre (Reuters) - Wall Street in lieve rialzo in mattinata con gli investitori che mostrano un certo interesse per l'azionario sulla scia di una serie di operazioni di M&A e dell'attesa per l'approvazione dell'estensione dei tagli fiscali da parte del Congresso.

"Le notizie sui merger indicano che i titoli sono ben valorizzati soprattutto per un titolo guida come GE. Se a GE succedono cose positive, come comprare un'altra società, questo infonde più ottimismo sul mercato Usa in generale", spiega Jack DeGan di Harbor Advisory Corp.

Il riferimento è all'annuncio da parte di General Electric (GE.N: Quotazione) dell'acquisizione della società britannica di servizi petroliferi Wellstream Holdings per circa 800 milioni di sterline. Il titolo del big Usa cede lo 0,45%.

Il Dow Jones .DJI alle 16,20 italiane sale dello 0,27%, il Nasdaq .IXIC dello 0,21%, lo Standard & Poor's 500 .SPX dello 0,36%.