BORSA USA poco mossa, prende pausa, ma potrebbe ripartire

NEW YORK, 8 dicembre (Reuters) - La borsa Usa è poco mossa, in un mercato che si prende un momento di pausa sulla scia del rialzo del dollaro e dei rendimenti dei titoli di Stato Usa, ma gli analisti non escludono un rally di fine anno.

Il rialzo dei rendimenti dei bond fa salire il costo del denaro per consumatori e imprese. Inoltre azionario e dollaro recentemente si sono mossi in direzioni opposte.

"Penso che i tassi dovrebbero essere molto più elevati per avere un impatto sui conti delle società. Ma, in ogni caso, un rialzo è negativo per le imprese nel loro complesso", dice Thomas Villalta, gestore di Jones Villalta Asset Management a Austin, in Texas.