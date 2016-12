Wall Street - Stocks to watch dell'8 dicembre

NEW YORK, 8 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono contrastati, sotto pressione a causa del balzo registrato dai rendimenti dei titoli di stato Usa e del rafforzamento del dollaro.

I prezzi dei Treasuries sono infatti in forte calo, mentre i rendimenti salgono, dopo che la proposta di estendere i tagli alle tasse voluti dall'amministrazione Bush ha alimentato preoccupazioni per l'inflazione e per l'aumento del costo del debito Usa.

Il dollaro è in rialzo di circa mezzo punto percentuale rispetto al paniere delle principali valute .DXY.

Attorno alle 13,55 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 cede lo 0,07%, quello su Dow Jones DJc1 lascia sul terreno lo 0,08%, mentre il derivato sul Nasdaq NDc1 guadagna lo 0,19%.

Tra i titoli in evidenza: * HOME DEPOT (HD.N: Quotazione) stima che il 2010 si chiuderà con un rialzo delle vendite del 2,3% circa, in lievissimo aumento rispetto alla precedente guidance +2,2%, e prevede che nel 2011 la crescita del fatturato - su base comparabile - sia tra 2 e 2,5%. In rialzo le attese per l'eps ordinario 2010 a 1,97 dlr da 1,94 ma nel pre-borsa il titolo cede l'1,5%.

* La trimestrale di COSTCO WHOLESALE (COST.O: Quotazione) ha mostrato un utile migliore delle attese, grazie all'aumento delle vendite nei negozi Usa e al sostegno dato dal dollaro debole alle vendite oltreoceano. Il titolo sale dello 0,4% nel pre-borsa.

* AGCO (AGCO.N: Quotazione) è interessata all'acquisizione di CNH CNH.N, controllata da Fiat FIA.MI, secondo quanto dichiarato dall'AD in un'intervista, che dice di aver incontrato Sergio Marchionne dieci giorni fa senza alcun esito.