Borsa Usa su massimi due anni su attese sgravi tasse, scende 3M

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - L'indice S&P dell'azionario Usa è salito sui massimi da due anni con gli investitori che scommettono sul fatto che gli sgravi fiscali porteranno a un aumento di consumi e investimenti, sostenendo l'economia e preservando buoni rendimenti per gli azionisti.

Il presidente Barack Obama ha annunciato un accordo per rinnovare i tagli alle imposte, varati nell'era Bush, destinati ad avvantaggiare i più abbienti e la classe media. Gli analisti ritengono che sia una mossa necessaria per non soffocare nella culla la ripresa economica.

"Non c'è stata esitazione da parte del mercato, i tagli fiscali sono sempre visti in modo positivo", dice Kevin Caron, strategist di Stifel, Nicolaus & Co a Florham Park, New Jersey.

Alle 16,25 italiane, il Dow Jones .DJI sale dello 0,34%, lo S&P 500 .SPX dello 0,43% e il Nasdaq .IXIC dello 0,56%.

Alcune società che distribuiscono buoni dividendi, come Dow Chemical (DOW.N: Quotazione) e AT&T (T.N: Quotazione), fanno meglio del mercato. I timori erano per un aumento della tassazione sulle cedole.

Nicor GAS.N sale del 5% circa dopo aver raggiunto un accordo per comprare Agl Resources AGL.N (-5% circa) per 2,4 miliardi di dollari.

Fra gli altri titoli in evidenza, 3M (MMM.N: Quotazione) cede oltre il 3% dopo aver comunicato una previsione sugli utili 2011 che potrebbe superare le aspettative degli analisti, avvertendo però che per il business dei film ottici - usati in pc e tv - si attende "venti contrari".