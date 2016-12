Borsa Usa prosegue in rialzo, indici su max da due anni

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in rialzo, ma senza accelerare.

In avvio, l'indice S&P 500 ha toccato il nuovo massimo del 2010 (nonché top degli ultimi due anni), a quota 1.235,05 punti, per poi ripiegare leggermente. Picco degli ultimi due anni anche per il Nasdaq, che si è arrampicato sino a 2.623,60 punti. Il Dow Jones, invece, sta sfiorando il massimo del 2010, toccato il 5 novembre a quota 11.451,53 punti, senza raggiungerlo.

Azionario Usa sostenuto dal rafforzamento dell'euro e dalla crescita dei prezzi delle materie prime.

Il presidente Barack Obama ha annunciato un accordo per rinnovare i tagli alle imposte, varati nell'era Bush, destinati ad avvantaggiare i più abbienti e la classe media. Gli analisti ritengono che sia una mossa necessaria per non soffocare nella culla la ripresa economica.

Nicor GAS.N sale del 5% circa dopo aver raggiunto un accordo per comprare Agl Resources AGL.N (-4,5% circa) per 2,4 miliardi di dollari.

Fra gli altri titoli in evidenza, 3M (MMM.N: Quotazione) cede oltre un punto percentuale dopo aver comunicato una previsione sugli utili 2011 che potrebbe superare le aspettative degli analisti, avvertendo però che per il business dei film ottici - usati in pc e tv - si attende "venti contrari".

Citigroup (C.N: Quotazione) balza del 3% circa dopo che il governo Usa ha venduto la quota di capitale che ancora aveva in portafoglio, uscendo dall'azionariato del colosso bancario con una plusvalenza lorda di 12 miliardi di dollari.

Talbots TLB.N cede oltre il 22% dopo aver archiviato il terzo trimestre con vendite in calo e aver preannunciato per il quarter successivo vendite piatte o in leggero calo.