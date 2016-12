Wall Street - Stocks to watch del 7 dicembre

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, dopo che il presidente Barack Obama ha raggiunto un compromesso con i Repubblicani per estendere gli sgravi fiscali dell'era-Bush per due anni.

Obama ha annunciato un accordo quadro inteso a rinnovare i tagli alle tasse per gli americani benestanti e per la classe media. Si prevedono misure per alleggerire il peso sui dividendi e sui guadagni di capitale.

Secondo gli investitori, i tagli alle tasse porteranno a un aumento di spesa e investimenti e aiuteranno così la fragile ripresa economica.

Il mercato ignora il nulla di fatto dopo l'incontro di 5 ore tra i ministri finanziari dell'area euro. Hanno deciso di non introdurre nessuna misura ulteriore per far fronte ai rischi di crisi del debito.

L'Irlanda dovrebbe riuscire ad approvare il budget e a evitare elezioni anticipate.

Attorno alle 13,40 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 sale dello 0,87%, il derivato sul Nasdaq NDc1 dello 0,83%, quello su Dow Jones DJc1 dello 0,67%.

I titoli del Tesoro Usa perdono terreno in Europa in vista delle aste di questa settimana. Il decennale US10YT=RR perde 20/32, rendimento 3,0057%.