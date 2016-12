BORSA USA incrementa rialzo su dati case oltre previsioni

L'indice delle vendite di case in corso in ottobre ha segnato un aumento del 10,4% da -0,5% delle attese.

* La catena di supermercati Kroger Co (KR.N: Quotazione ) perde il 9% circa dopo i risultati in linea e il taglio alle previsioni di utile.

* La società di trading on line sulle valute FXCM Inc FXCM.N ha aperto in rialzo del 7% al suo debutto in borsa. La società, che attraverso il sito DailyFX.com fornisce agli investitori accesso al mercato delle valute, ha raccolto nel collocamento circa 210,8 milioni.