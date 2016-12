BORSA USA,indici brillanti grazie a dati manifattura,occupazione

NEW YORK, 1 dicembre (Reuters) - Partenza brillante per l'azionario Usa, con il Nasdaq composito arrivato a guadagnare il 2%, con il buonumore tornato sui mercati grazie ai dati prima cinesi, poi americani, che hanno ridato fiducia nella ripresa economica globale.

"Il dato sulla manifattura ha mostrato una prosecuzione del trend positivo e i nuovi ordini sono stati piuttosto robusti e anche l'occupazione è migliorata", ha detto Zahid Siddique, associate portfolio manager per Gabelli Equity trust a Rye, New York, sottolineando come anche i dati d'oltreoceano hanno dato un buon sostegno all'azionario. "Nel complesso la combinazione di questi dati sta spingendo il mercato in rialzo".