Wall Street - Stocks to watch dell'1 dicembre

NEW YORK, 1 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso rialzo, sostenuti dai dati sulla produzione industriale cinese.

Molto fitta l'agenda macroeconomica Usa, che prevede l'indagine Adp sul mercato del lavoro in novembre (attesa la creazione di 69.000 posti), la revisione del dato sulla produttività del terzo trimestre (+2,3%), le spese per costruzioni di ottobre (-0,4%) e l'indice Ism manifatturiero di novembre (visto scendere leggermente, a 56,5).

In calendario anche la pubblicazione del Beige Book della Fed, nonché i dati sulle vendite di auto nel mese di novembre (le previsioni sono per un lieve rallentamento, a 12 milioni di veicoli).

* GOOGLE (GOOG.O: Quotazione), secondo diversi media, sta per siglare un accordo per acquisire Groupon, portale specializzato in e-commerce, per una cifra vicina a 6 miliardi di dollari. Continua...