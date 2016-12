BORSA USA in calo su ribassi commodity, male settore retail

NEW YORK, 26 novembre (Reuters) - L'azionario Usa è compresso dalla debolezza dei titoli legati alle commodity in uno scenario poco vivace anche a causa della chiusura anticipata dopo la festività del Ringraziamento.

L'indice del settore delle materie prime .GSPM cede oltre 1% in quanto sono in calo i prezzi di tutti i metalli base anche dopo la decisione dello Shanghai Futures Exchange di innalzare i requisiti sui margini per impedire la liquidazione delle posizioni speculative.