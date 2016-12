Wall Street - Stocks to watch del 26 novembre

NEW YORK, 26 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street segnalano un'apertura in marcato calo, con la piazza che ha riaperto dopo che ieri è stata celebrata la Festa del Ringraziamento.

Gli americani già dalla prima mattina si sono messi in coda per il 'Black Friday', il venerdì all'indomani del giorno del Ringraziamento, che con le sue offerte speciali dà il via alla stagione degli acquisti natalizi. I venditori sperano che questa sarà la migliore stagione degli ultimi tre anni.

* FORD (F.N: Quotazione) si aspetta che questo anno le vendite in Cina saranno da record, ha detto il presidente delle attività Ford in Asia e Africa ieri in un'intervista a Reuters. La casa automobilistica ha aggiunto alla sua rete altri 100 venditori, prevalentemente nelle città dell'entroterra che stanno rimpiazzando quelle sulla costa come tassi di crescita.