Wall Street - Stocks to watch del 24 novembre

NEW YORK, 24 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street segnalano un'apertura in lieve rialzo per la piazza americana, con l'attenzione degli investitori puntata su Oracle ORCL.O.

Alle 14,00 il futures sull'indice S&P 500 SPc1 guadagna lo 0,35%, quello sul Dow Jones DJc1 lo 0,19% e il futures sul Nasdaq 100 NDc1 lo 0,1%.

I marcati europei mettono a segno un lieve rimbazlo dopo le perdite di ieri, con l'indice FTSEurofirst .FTEU3 in progresso dello 0,57%.

Intanto nel vecchio continente l'Irlanda dovrebbe presentare oggi il suo piano di tagli alla spesa sociele e aumenti delle imposte, mentre in Portogallo i principali sindacati hanno indetto il primo sciopero generale dal 1988 per spingere il governo a non implementare il pacchetto di misure di austerità.

Non dà meno preoccupazione la situazione nella penisola sudcoreana. La Corea del Sud ha minacciato di un "enorme contrattacco" nel caso la Corea del Norda abbia intenzione di andare avanti con i suoi attacchi dopo quello di ieri.

Raffica di dati macro oggi, con il Core Pce, i nuovi ordinativi, beni durevoli, consumi reali, redditi personali riferiti al mese di ottobre (14,30), le nuove richieste di sussidi settimanali (14,30), il dato finale sulla fiducia dei conumatori dell'università del Michigan (15,55), il prezzo delle case di settembre e l'apertura nuovi cantieri di ottobre (16,30) e, infine, alle 16,30 le scorte settimanali di prodotti petroliferi Eia.

Tra i titoli in evidenza: